Enviado de Trump para Ucrânia afirma que teve reunião 'positiva' com o 'corajoso' Zelensky

O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (21) que teve uma reunião “positiva” com o “corajoso” líder ucraniano, Volodimir Zelensky, no auge das tensões entre Washington e Kiev.

“Conversas extensas e positivas com Zelensky, o líder corajoso e em apuros de uma nação em guerra”, escreveu Keith Kellogg no X, uma declaração muito diferente das duras críticas de Trump ao presidente ucraniano nos últimos dias.

Trump e Zelensky fizeram duros ataques pessoais nesta semana, com o líder ucraniano acusando o mandatário republicano de viver em um “espaço de desinformação” russa e de ajudar seu contraparte russo, Vladimir Putin, “a sair de anos de isolamento”.

Em resposta, o magnata o chamou de “ditador” e disse que ele “deve agir rapidamente ou não terá mais um país”.

Os Estados Unidos têm sido o principal apoiador militar e econômico da Ucrânia, mas o diálogo aberto de Trump com Putin gera preocupações na ex-república soviética e nos países europeus, que temem ser deixados de fora das negociações para encerrar o conflito.

