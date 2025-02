Ações da Nissan sobem 11% após ser revelada intenção de pedir investimentos à Tesla

As ações da Nissan subiram mais de 11% nesta sexta-feira (21) com a notícia de que a montadora tem a intenção de pedir à gigante americana Tesla que invista no grupo japonês em dificuldades, cuja classificação foi rebaixada pela Moody's para grau especulativo momentos antes.

A Nissan, muito endividada e cuja margem operacional despencou, iniciou negociações de fusão com a rival Honda no final de 2024, para unir forças no setor de veículos elétricos.

Mas as discussões foram abandonadas em meados de fevereiro devido a profundas divergências e a Nissan, em uma situação financeira precária, está procurando um parceiro alternativo.

A gigante taiwanesa de eletrônicos Foxconn (Hon Hai), fornecedora da Apple, disse na semana passada que estava aberta a comprar a participação de 35% da Renault na Nissan.

No entanto, de acordo com o Financial Times, que cita fontes próximas, um grupo de executivos japoneses e líderes políticos tem outra solução: a gigante americana de carros elétricos Tesla.

A publicação provocou euforia entre os investidores nesta sexta-feira. As ações da Nissan subiram 11% na Bolsa de Valores de Tóquio, antes de fecharem em alta de 9,47%.

As autoridades, incluindo o ex-primeiro-ministro Yoshihide Suga e um ex-membro do conselho da Tesla, “elaboraram planos” para abordar a empresa de Elon Musk e pedir que vire “um investidor estratégico” na Nissan, diz o Financial Times.

Procurada pela AFP, a Nissan não quis comentar.

Os relatórios foram divulgados menos de uma hora depois que a Moody's Ratings rebaixou a classificação da Nissan para especulativa devido a uma “deterioração” em sua capacidade de cumprir seus compromissos financeiros, com o consequente risco de inadimplência de determinadas dívidas.

