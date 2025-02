EUA e Ucrânia continuam negociando sobre minerais estratégicos, diz fonte de Kiev

Ucrânia e Estados Unidos "continuam" as negociações de um acordo sobre minerais estratégicos ucranianos, depois que Kiev rejeitou uma primeira proposta de Washington, informou à AFP uma fonte de alto escalão do governo ucraniano.

"A conversa continua", disse a fonte, que pediu anonimato. "Há uma troca constante de projetos de documentos, enviamos outro ontem. Esperamos uma resposta dos Estados Unidos", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou no sábado passado que rejeitou uma proposta de acordo apresentada pelo homólogo americano, Donald Trump, para que Washington tenha acesso aos recursos minerais estratégicos.

Zelensky disse que o projeto não incluía "garantias de segurança" suficientes para seu país.

Donald Trump, que critica o envio de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, insinuou no início do mês que desejava alcançar um acordo de acesso aos recursos minerais ucranianos como condição para manter o apoio de Washington.

