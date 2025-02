Israel exige que Hamas devolva o corpo da mãe de origem argentina Shiri Bibas

Israel exigiu nesta sexta-feira (21, data local) ao Hamas que devolva o corpo de Shiri Bibas, após acusar o movimento islamista palestino de ter devolvido o restos mortais de uma pessoa desconhecida em vez dos desta mãe de origem argentina sequestrada com sua família.

"Pedimos ao Hamas que devolva Shiri Bibas, bem como todas as pessoas sequestradas", escreveu no Telegram o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee.

