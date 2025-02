Alcaraz cai nas quartas do ATP 500 de Doha; Rublev avança

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, foi eliminado do ATP 500 de Doha nesta quinta-feira (20), com derrota para o tcheco Jiri Lehecka (N.25).

Lehecka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-4, em duas horas e nove minuto.

Esta foi a primeira vitória do tcheco de 23 anos sobre um jogador Top 3, interrompendo uma série invicta de sete jogos de Alcaraz, campeão do torneio de Roterdã no início do mês.

Lehecka, campeão em Brisbane em janeiro, vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre o britânico Jack Draper (N.16) e o italiano Matteo Berrettini (N.35), que eliminou Novak Djokovic na primeira rodada.

Do outro lado da chave, o russo Andrey Rublev (N.10) avançou para a semifinal depois de derrotar o australiano Alex De Minaur (N.8) por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 3-6 e 7-6 (10/8), em uma batalha de duas horas e 40 minutos.

Rublev, eliminado pelo brasileiro João Fonseca na primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, vai enfrentar o canadense Felix Auger-Aliassime (N.23), que se classificou em duelo que o russo Daniil Medvedev (N.6) abandonou depois de perder o primeiro set.

-- Resultados desta quinta-feira do ATP 500 de Doha:

- Quartas de final:

Jiri Lehecka (CZE) x Carlos Alcaraz (ESP) 6-3, 3-6, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Daniil Medvedev (RUS) 6-3, 0-0 e abandono

Andrey Rublev (RUS) x Alex De Minaur (AUS) 6-1, 3-6, 7-6 (10/8)

dga/ig/dam-dr/ma/cb/am