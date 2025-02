João Fonseca vai disputar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami

Os Masters 1000 de Indian Wells e Miami confirmaram nesta quarta-feira (19) a participação do jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, nova sensação do tênis masculino.

O torneio de Indian Wells (2 a 16 de março) entregou um de seus convites a João, que no último domingo foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires.

Além do brasileiro, o evento californiano também concedeu um 'wild card' à lendária Venus Williams, de 44 anos, que está afastada das quadras desde o torneio de Miami do ano passado.

João Fonseca, que foi eliminado na primeira rodada do Rio Open na terça-feira, subiu 31 posições no ranking da ATP graças ao título na Argentina e agora é o número 68 do mundo.

Esta ascensão garantiu vaga no Masters 1000 de Miami (16 a 30 de março), que nesta quarta-feira deu as boas-vindas ao brasileiro em uma mensagem na rede social X.

"Nos vemos em Miami, João", escreveu o torneio do estado da Flórida.

A maioria das estrelas do circuito deve participar dos dois Masters 1000 em quadra dura, incluindo o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic.

A grande ausência será o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, que foi suspenso até o dia 4 de maio depois de um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA) pelos dois testes positivos para clostebol do ano passado.

