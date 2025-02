Tumba do rei Tutmés II é encontrada no Egito, a primeira desde Tutancâmon

O Ministério das Antiguidades do Egito anunciou a descoberta da tumba de Tutmés II, o primeiro túmulo real antigo encontrado desde o de Tutancâmon em 1922.

Tutmés II foi um faraó da XVIII Dinastia, que viveu há cerca de 3.500 anos. Ele foi antecessor de Tutancâmon e casou-se com sua meia-irmã Hatshepsut.

Seu túmulo foi encontrado perto do Vale dos Reis em Luxor, no sul do Egito, a alguns quilômetros de seu imponente templo funerário, erguido na margem oeste do Nilo.

Trata-se de "uma das descobertas arqueológicas mais importantes dos últimos anos", celebrou na terça-feira (18) o Ministério das Antiguidades.

Segundo estudos preliminares, a tumba, escavada por uma missão conjunta egípcio-britânica, foi esvaziada na antiguidade, deixando o túmulo sem múmia real nem o esplendor dourado associado à descoberta de Tutancâmon.

Sua entrada foi localizada pela primeira vez em 2022 nas montanhas de Luxor, a oeste do Vale dos Reis, mas os especialistas acreditavam que ela conduzia à tumba de uma esposa real.

A equipe encontrou depois "fragmentos de vasos de alabastro com o nome do faraó Tutmés II, identificado como o 'rei falecido', assim como inscrições com o nome de sua principal esposa real, a rainha Hatshepsut", detalha o ministério.

Pouco depois do sepultamento do rei, a água inundou a câmara funerária, danificando o interior e fragmentando um revestimento de gesso decorado com extratos do Livro de Amduat, um antigo texto funerário sobre o além.

Também foram encontrados na tumba alguns móveis funerários que pertenceram a Tutmés II, indicou o ministério.

De acordo com o chefe da missão, Piers Litherland, citado pelo Ministério das Antiguidades, a equipe continuará seu trabalho na região, com a esperança de encontrar objetos que originalmente estavam na tumba.

Este anúncio ocorre num momento em que o Egito intensifica seus esforços para impulsionar o turismo, uma fonte essencial de divisas estrangeiras para a economia do país.

No ano passado, o Egito recebeu 15,7 milhões de turistas e este ano espera a visita de 18 milhões, especialmente graças à esperada inauguração do Grande Museu Egípcio, ao pé das pirâmides de Gizé.

