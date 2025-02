EUA classifica Cartel de Sinaloa, Trem de Aragua e outros seis grupos como organizações 'terroristas'

Os Estados Unidos designaram como organizações "terroristas globais" oito grupos do crime organizado da América Latina, incluindo o cartel mexicano de Sinaloa, o Trem de Aragua da Venezuela e a gangue MS-13, informou nesta quarta-feira (19) o Registro Federal em um documento que entra em vigor na quinta-feira.

Completam a lista os cartéis mexicanos Jalisco Nova Geração, Cartéis Unidos, Cartel do Nordeste, Cartel do Golfo (CDG, a organização de Osiel Cárdenas Guillén) e Nova Família Michoacana.

No documento, assinado pelo chefe da diplomacia Marco Rubio, considera-se que essas organizações ameaçam "a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos".

Em 20 de janeiro, o presidente Donald Trump assinou um decreto que iniciou um processo para declarar como organizações terroristas várias gangues e, especialmente, os cartéis de drogas mexicanos, aos quais acusa, entre outros, de fabricar o fentanil, um opióide sintético que tem causado estragos nos Estados Unidos.

A classificação como organização terrorista amplia a capacidade do governo de combater esses grupos por meio de todas as agências.

O México teme que os Estados Unidos usem essa designação como desculpa para intervir em seu território contra os cartéis, como alguns congressistas republicanos têm solicitado.

Em represália, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ameaçou na sexta-feira ampliar a ação judicial contra fabricantes de armas dos Estados Unidos.

O governo mexicano acusa fabricantes americanos de negligência na venda de armas que terminam nas mãos dos cartéis, razão pela qual, segundo Sheinbaum, a ação legal geraria uma nova acusação por suposta cumplicidade com grupos terroristas.

"Se vierem a decretar grupos do crime organizado como terroristas, teríamos que ampliar o processo nos Estados Unidos porque, como já reconheceu o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 74% das armas dos grupos criminosos vêm" desse país, disse a presidente de esquerda em coletiva de imprensa na sexta-feira.

Trump acusou o governo mexicano de ter "uma aliança intolerável" com os cartéis do narcotráfico e afirmou que "grande parte" do país vizinho está controlado pelos traficantes.

O republicano ameaçou o México, assim como o Canadá, com tarifas de 25% sobre todas as exportações se não intensificassem a luta contra a migração ilegal e o tráfico de fentanil.

Desde então, as autoridades mexicanas multiplicaram os anúncios sobre prisões de narcotraficantes e apreensões de entorpecentes.

Trump adiou a aplicação das tarifas alfandegárias por um mês, até o início de março, enquanto negocia uma solução com seus dois parceiros no tratado de livre-comércio T-MEC.

Em troca da pausa na imposição de tarifas, o México destacou 10 mil militares ao longo dos 3.100 km de fronteira com os Estados Unidos.

