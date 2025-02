NFL terá jogo no Brasil pela segunda temporada seguida, em setembro

Pelo segundo ano consecutivo, a liga de futebol americano (NFL) terá um jogo disputado no Brasil, em setembro, com o Los Angeles Charges como mandante, em São Paulo.

"Depois de um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Charges", disse o gerente-geral da NFL Brasil, Luis Martínez, em comunicado.

O jogo será disputado no dia 5 de setembro, na primeira semana da nova temporada da liga, e terá como palco novamente a Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O adversário dos Chargers, equipe liderada pelo 'quarterback' Justin Herbert, será divulgado nos próximos meses, junto com o calendário da temporada regular.

No jogo do ano passado em São Paulo, o primeiro da NFL na América do Sul, o Philadelphia Eagles, que há dez dias foi campeão do Super Bowl sobre o Kansas City Chiefs, derrotou o Green Bay Packers.

A NFL vem aumentando sua presença fora dos Estados Unidos desde que organizou seu primeiro jogo na Europa, em 2007, em Londres.

A nova temporada também terá o primeiro jogo da liga na Espanha, no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, com o Miami Dolphins. Ainda não há data definida.

O calendário também incluirá dois jogos internacionais em Londres, um em Berlim e outro em Dublin.

