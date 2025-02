Países Baixos devolverão bronzes de Benin à Nigéria

Os Países Baixos anunciaram nesta quarta-feira (19) que devolverão à Nigéria mais de uma centena de bronzes de Benin, os quais as tropas britânicas se apoderaram no final do século XIX e que até hoje estão em um museu holandês.

Em 1897, soldados britânicos roubaram esculturas criadas entre os séculos XVI e XVIII pela tribo edo no antigo reino de Benin, situado na atual Nigéria.

As peças, que representam figuras da corte real, animais e outros elementos simbólicos, foram logo vendidas e expostas no Wereldmuseum de Leyde.

"Com esta restituição, contribuímos para a reparação da injustiça história que permanece até os dias de hoje", declarou Eppo Bruins, ministro holandês de Cultura, Educação e Ciência.

A restituição destas 113 obras é a mais importante da Nigéria desde a operação de 1897, declarou Olugbile Holloway, diretor-geral da comissão nacional para os museus e monumentos deste país africano.

"Esperamos que seja um bom exemplo para os outros países do mundo", afirmou Holloway, em um comunicado.

Em 2022, a Alemanha começou a devolver à Nigéria peças de suas próprias coleções de bronzes de Benin.

No entanto, não foi o caso do British Museum de Londres, que negou restituir uma parte de sua famosa coleção, alegando uma lei de 1963 que impede o centro de devolver obras.

ric/sh/sba/es/zm/jmo/yr