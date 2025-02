A$AP Rocky é declarado inocente em julgamento por ataque com arma

O rapper americano A$AP Rocky, marido da cantora Rihanna, foi declarado nesta terça-feira inocente de acusações relacionadas a um ataque com uma arma semiautomática durante uma briga ocorrida em 2021.

O músico pulou de sua cadeira no tribunal de Los Angeles ao ouvir o veredito, e abraçou Rihanna, mãe dos seus dois filhos.

O artista, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, enfrentava duas acusações por causa de uma briga com seu ex-amigo Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli. Eles faziam parte do coletivo de música urbana A$AP, fundado em Nova York em 2006.

Relli afirma que, no dia da discussão, encontrou-se com o rapper em um estacionamento de Hollywood, e que Rocky sacou uma arma e o ameaçou de morte.

Depois de discutirem, A$AP Rocky deu as costas e foi embora. Mas, de acordo com Ephron, continuou gritando com ele, até que se virou e atirou, com uma bala passando de raspão pela sua mão.

A defesa alegou que Ephron tinha inveja do sucesso de Mayers, e que a motivação da acusação era financeira. Joe Tacopina, advogado de Mayers, também afirmou que a arma não era verdadeira.

O júri levou quatro horas para absolver o rapper, 36. Rihanna levou os dois filhos do casal à corte para ouvir o veredito.

A$AP Rocky foi preso pelo caso em abril de 2022, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando chegava de Barbados, onde havia passado as férias com Rihanna. Ele foi solto após pagar fiança.

A$AP Rocky alcançou a fama em 2013, com seu álbum de estreia, "Long. Live. A$AP", e se consolidou com "At. Long. Last. A$AP". Mas, nos últimos anos, seu relacionamento com Rihanna e alguns escândalos ganharam mais manchetes do que sua música.

Em julho de 2019, o rapper foi detido por algumas semanas devido a uma briga em Estocolmo.

