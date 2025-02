Milei viaja aos EUA em meio a escândalo de criptomoeda

O presidente argentino, Javier Milei, viajará a Washington na próxima quinta-feira (20), para participar de uma reunião de cúpula conservadora e se reunir com o empresário Elon Musk e com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, enquanto é investigado em seu país por ter promovido uma criptomoeda.

"O presidente partirá com sua comitiva rumo a Washington a 0h10 local de quinta-feira", informou o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni. Nesse mesmo dia, o líder argentino terá duas reuniões na parte da tarde, primeiramente com Musk e depois com Kristalina.

No sábado, Milei "vai discursar na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que terá a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump", ressaltou Adorni.

A viagem acontece em meio ao turbilhão político que atinge a Argentina desde que Milei divulgou na última sexta-feira um projeto para financiar empresas locais por meio de uma publicação que incluía um link para um contrato digital de compra de uma criptomoeda criada naquele mesmo dia. Em seguida, ele apagou a mensagem, desvinculando-se da iniciativa.

Em meio a isso, a Argentina negocia com o FMI um novo acordo, enquanto segue pagando o empréstimo anterior.

Essa será a segunda visita de Milei aos Estados Unidos nos últimos 30 dias. Em janeiro, o presidente argentino compareceu à posse de Trump, em Washington.

mry/lm/lb/mvv