BID e agência japonesa criam fundo de R$ 5,6 bi para América Latina

O Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) anunciaram um fundo de 1 bilhão de dólares (5,6 bilhões de reais) para cofinanciar projetos “que impulsionem o crescimento sustentável” na América Latina e no Caribe, informou o BID nesta terça-feira (18).

“Estamos prontos para gerar mudanças transformadoras na região” porque "essa iniciativa não apenas catalisará o investimento privado, mas também promoverá o desenvolvimento sustentável, a inovação e o crescimento econômico", disse Ilan Goldfajn, presidente do BID, em um comunicado.

O BID Invest, o braço do setor privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, estabeleceu como objetivo reduzir a crescente lacuna de financiamento na região, promovendo a colaboração com outras instituições.

E esse é o objetivo do chamado Fundo Fiduciário da JICA para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (TADAC).

“O fundo tem o potencial de se expandir para 1,5 bilhão de dólares (8,5 bilhões de reais) após três anos”, diz o comunicado.

De acordo com o presidente da JICA, Akihiko Tanaka, sua agência está “comprometida” em apoiar o setor privado “para resolver os problemas sociais mais profundos da América Latina e do Caribe”.

A agência vem investindo na região há mais de 40 anos e formalizou sua parceria com o BID em 2011.

