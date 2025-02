Afastado da vida pública, príncipe Andrew completa 65 anos

O príncipe Andrew, afastado da vida pública devido à amizade com o empresário Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores, completa 65 anos nesta quarta-feira (19) no momento em que sua má fama parece se aprofundar após relatos recentes de sua conexão com um suposto espião chinês.

Andrew já havia participado das tradicionais celebrações de Natal na residência real de Sandringham (Inglaterra), mas devido à tempestade que se seguiu com sua proximidade a um empresário chinês suspeito de espionagem em nome deste país asiático, ele não esteve presente nas últimas comemorações em dezembro de 2024.

Um tribunal de Londres confirmou em meados de dezembro a decisão das autoridades britânicas, tomada em 2023, de proibir a entrada no país desse homem, descrito como "alguém próximo" ao príncipe Andrew, duque de York e irmão do rei Charles III.

O Ministério do Interior considerou que esse indivíduo estava envolvido em "atividades secretas e enganosas" em favor do Partido Comunista da China e representava uma ameaça à segurança nacional.

A proximidade do suposto espião com o príncipe era tamanha que este chegou a convidar o suspeito para sua festa de aniversário em 2020, conforme revelado em uma audiência realizada em julho, que determinou que o acusado tinha permissão para agir em nome do duque de York na busca de investidores chineses.

- Destituído do patrocínio real -

Andrew renunciou a suas funções reais em 2019 devido aos laços com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na prisão no mesmo ano, e às acusações de agressão sexual.

O irmão do rei, que sempre negou as alegações, chegou a um acordo amigável em fevereiro de 2022 com Virginia Giuffre, de 41 anos, que o acusava de tê-la agredido sexualmente em 2001, quando ela era menor de 18 anos e fazia parte da rede de tráfico de menores chefiada por Epstein.

Após este escândalo, sua mãe, a rainha Elizabeth II, pediu que ele se afastasse de suas funções públicas, renunciando a seus títulos militares e ao patrocínio real.

Andrew completa 65 anos quase um mês depois de se tornar avô pela quarta vez, após a princesa Beatrice, sua filha mais velha com a ex-esposa Sarah Ferguson, dar à luz no dia 22 de janeiro a uma menina, a quem deu o nome de Athena.

Ele tem mais três netos, Sienna, também filha de Beatrice, e August Philip e Ernest, de sua filha mais nova, Eugenie.

- Militar na Guerra das Malvinas -

Descrito como o "filho favorito" da rainha Elizabeth II, Andrew foi visto durante anos como um playboy e um militar corajoso, antes de cair em desgraça há seis anos.

Sua reputação como herói militar foi beneficiada por sua participação na Guerra das Malvinas (1982) contra a Argentina, na qual ele lutou como piloto de helicóptero aos 22 anos de idade.

Nascido em 19 de fevereiro de 1960 no Palácio de Buckingham, ele é o terceiro filho de Elizabeth II e do Príncipe Philip, que tiveram o agora rei Charles III e a princesa Anne.

Quando jovem, Andrew era um solteiro muito cobiçado antes de se casar com Sarah Ferguson em 1986, um casamento que terminou em divórcio em 1996, embora os dois sempre afirmassem ser "os melhores amigos do mundo", apesar da separação.

Seus relacionamentos com o genro do ex-presidente tunisiano Ben Ali, com o filho do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi e com um bilionário do Cazaquistão foram criticados, antes que suas conexões com Epstein viessem à tona e o condenassem.

