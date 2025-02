Tempestades deixam 14 mortos nos Estados Unidos

Pelo menos 14 pessoas morreram nas fortes tempestades de inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) que provocaram inundações, ventanias e temperaturas gélidas nas regiões central e leste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

"Tenho mais notícias difíceis. O balanço de mortos em Kentucky subiu para 12", anunciou nas redes sociais o governador do estado, Andy Beshear, que no fim de semana havia divulgado um balanço inicial de oito vítimas fatais.

Muitas vítimas na região, afirmou Beshear em uma entrevista coletiva, se afogaram quando ficaram presas em seus veículos devido à rápida elevação das águas. Entre as vítimas estavam uma mãe e seu filho.

Beshear acrescentou que os socorristas resgataram mais de 1.000 pessoas em 24 horas.

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, relatou pelo menos uma morte em seu estado devido à tempestade.

"Temos uma vítima fatal confirmada", disse à imprensa, ao alertar para a possibilidade de mais inundações. "Ainda há várias pessoas desaparecidas".

Outra pessoa faleceu em Atlanta, na Geórgia, quando uma árvore caiu sobre sua casa no início da manhã de domingo, informou o corpo de bombeiros.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou na segunda-feira sobre a presença no centro do país de um sistema de tempestade que transporta ar ártico e que provocará um "frio recorde", com uma sensação térmica que deve atingir -51 ºC.

"Uma massa de ar ártico muito frio deve continuar afetando o centro-norte dos Estados Unidos e seguir para o sul e o leste durante os próximos dias", afirma um comunicado de alerta.

