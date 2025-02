Suspeita de fraude em fundo pecuarista deixa centenas de desempregados no Uruguai

A suposta fraude no principal fundo de investimentos em pecuária do Uruguai, cujos sócios foram embargados, nesta segunda-feira (17), em 250 milhões de dólares (R$ 1,42 bilhão), deixou desempregados centenas de funcionários em um frigorífico tradicional, que precisou adiar seus compromissos de exportação para Chile, China e Estados Unidos.

O fundo Conexión Ganadera, criado em 1999 e com 4.200 investidores, é alvo de dezenas de denúncias criminais por descumprimento de pagamentos após admitir um passivo de 400 milhões de dólares (R$ 2,28 bilhões, na cotação atual) e um ativo de apenas US$ 150 milhões (R$ 856 milhões).

O Frigorífico Casa Blanca (Fricasa), localizado no departamento de Paysandú (noroeste), diminuiu seu quadro de funcionários de mais de 500 para apenas 80 devido a uma importante redução no volume de trabalho relacionada com o declínio do fundo.

O presidente da Federação de Operários da Indústria da Carne e Afins (Foica), Martín Cardozo, explicou que o frigorífico tem uma dívida de cerca de US$ 25 milhões (R$ 142,7 milhões) com o Conexión Ganadera, o que provocou uma perda de confiança nos produtores que fez a atividade declinar.

"Sabendo da dívida que a empresa tem, obviamente os produtores não vão fornecer matéria-prima porque sabem que não vão poder cobrá-la", explicou Cardozo à AFP.

"Agora, para não perder a habilitação nos mercados internacionais, [o Fricasa] manterá um trabalho mínimo com 100 animais semanais", afirmou, considerando "difícil" retomar no curto prazo o ritmo anterior, de 1.000 a 1.200 cabeças.

Citado pelo jornal El Telégrafo, o diretor do Fricasa, Carlos Fuidio, disse que continuará abastecendo a região, mas os contratos com Chile, China e Estados Unidos foram adiados a termo.

O Fricasa, que opera desde 1810, é o principal motor da economia regional. Até agora, situava-se na metade do ranking de 33 frigoríficos existentes no Uruguai, país de 3,4 milhões de habitantes, com uma matriz produtiva predominantemente agropecuária.

"Sete pessoas da minha família trabalham lá e estamos todos em seguro-desemprego", disse ao Canal 10 Natalia Pesce, funcionária do frigorífico.

Nesta segunda, a Justiça determinou o concurso de credores para distribuir igualmente os ativos do Conexión Ganadera e proibiu que seus dirigentes deixem o país por seis meses: um de seus fundadores, Pablo Carrasco, sua esposa Ana Iewdiukow, e Daniela Cabral, viúva do outro fundador, Gustavo Basso, morto em um acidente rodoviário em novembro.

Além do Conexión Ganadera, os fundos República Ganadera e Grupo Larrarte, que também ofereciam investimentos em gado em troca de uma renda fixa de 7% ou superior, colapsaram nos últimos meses, deixando entre os três 7 mil afetados.

O setor pecuarista, que inclui carne, subprodutos e laticínios, representou cerca de 10% do PIB do Uruguai em 2023, segundo o último informe sobre o setor, publicado pela agência Uruguay XXI.

ad/mel/mvv/am