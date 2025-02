Estreia do Inter Miami na Copa da Concacaf pode ser adiada devido a tempestade de neve, diz Mascherano

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse nesta segunda-feira (17) que a estreia da equipe na Copa dos Campeões da Concacaf, na terça-feira, contra o Sporting Kansas City, poderá ser adiada devido à chegada de uma tempestade de neve.

"Sabemos que os clubes estão conversando e aguardamos novidades", disse o treinador argentino na entrevista coletiva anterior ao confronto.

"Até agora está confirmado que será disputado na terça-feira, mas sabendo que há uma tempestade que se aproxima e que isso pode mudar a qualquer momento (...) Dentro de algumas horas a Concacaf tem que confirmar", afirmou 'El Jefecito', que garantiu a participação de Messi caso o jogo seja disputado.

"A disponibilidade é de cem por cento e posso garantir que Leo jogará", disse Mascherano em resposta a algumas versões que surgiram nas últimas horas sobre o possível desfalque do craque argentino por precaução.

As previsões meteorológicas indicam que Kansas City (Kansas) registaria uma temperatura inferior a -15º Celsius no início deste jogo de ida da primeira fase do torneio regional.

"Se cair a neve que dizem que vai cair, acreditamos que a cidade vai entrar totalmente em colapso, que as pessoas não vão poder ir ao estádio, os acessos vão ser fechados. Não é só o jogo em si, mas tudo o que o cerca".

Se a partida for transferida para outra data da semana, Mascherano não descartou que a estreia do Inter na nova temporada da Liga Norte-Americana (MLS), marcada para sábado, contra o New York City FC, também seja adiada em um dia.

"Se tivermos que jogar (na terça-feira), vamos jogar. A neve será para as duas equipes, embora saibamos que talvez o Sporting esteja mais habituado", afirmou.

