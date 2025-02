Spa de luxo que funcionava em cisterna bizantina é fechado na Turquia

Um spa de luxo administrado pela rede hoteleira Hilton, instalado sob os arcos de uma antiga cisterna de Istambul que data de 1.500 anos atrás, foi fechado pelas autoridades locais para preservar o local.

"O centro de spa localizado perto da mesquita Santa Sofia [...] foi fechado pelas equipes da direção de controle de edifícios da municipalidade de Fatih", informou à AFP nesta segunda-feira (17) um porta-voz dessa municipalidade da península histórica de Istambul.

O ministério turco da Cultura e do Turismo anunciou que apresentou uma ação judicial em 2023 contra este estabelecimento do bairro turístico de Sultanahmet, apontando "práticas não autorizadas".

A pasta pediu à municipalidade de Fatih que realizasse controles, argumentando que se trata de um "bem cultural que deve ser protegido".

O site do estabelecimento apresenta fotos de um vasto tanque com azulejos, iluminado sob arcos de tijolos rosados, com fontes e jatos, além de uma rampa para descer até a água.

O spa, pertencente ao grupo turco Dorak e operado pela marca Curio by Hilton, orgulha-se de "uma experiência como nunca antes vivida, em um ambiente histórico".

Uma porta-voz do grupo Dorak, contatada por telefone pela AFP, não quis comentar, embora tenha confirmado que há um "procedimento legal" em andamento.

O bairro de Sultanahmet, na margem europeia de Istambul, abriga diversos sítios históricos, entre os quais o Grande Bazar, a mesquita Santa Sofia e a Cisterna da Basílica do imperador Justiniano, uma das joias da cidade.

