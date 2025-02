Novo terremoto atinge Lisboa, em Portugal

Um terremoto de magnitude 4.8 na escala Richter atingiu Lisboa, a capital de Portugal, no início da tarde desta segunda-feira. O tremor foi registrado exatamente às 13h24 (hora local).



A profundidade do tremor foi de 10 km e o epicentro foi identificado 15km ao sul da cidade, em uma região conhecida como Seixal.

Permanece atento y sigue las recomendaciones de las autoridades. ???????? pic.twitter.com/cMxKv4lDgp — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) February 17, 2025

O jornalista Vicente Nunes, que mora em Portugal, publicou na rede social X: "Caros, terremoto em Portugal. Tremeu tudo no meu prédio!! Uma loucura. Povo aqui gritando e chorando. Ainda não se sabe a magnitude do termos, nem as consequências. Meu Deus!"

As autoridades portuguesas pedem que a população siga as recomendações de segurança em fenômenos como esse.

Lisboa ainda tem bem claro na memória o terremoto que atingiu a cidade há cerca de seis meses.

No de hoje, ainda não houve registro de danos materiais ou de mortos e feridos.

Matéria em atualização