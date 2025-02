PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PAPA SAÚDE: Papa Francisco tem situação clínica complexa

ARÁBIA EUA RÚSSIA: Diplomatas da Rússia e EUA se reunirão em Riad para 'restabelecer' as relações

FRANÇA UCRÂNIA REUNIÃO: Líderes europeus se reúnem em Paris para enfrentar as políticas dos EUA sobre a Ucrânia

VATICANO:

Hospitalização do papa Francisco, com 'situação clínica complexa', será prolongada

O papa Francisco, internado desde sexta-feira (14) em Roma por uma bronquite, apresenta "uma situação clínica complexa", anunciou nesta segunda-feira (17) o Vaticano, o que sugere que a hospitalização do pontífice de 88 anos será prolongada

=== ARÁBIA EUA RÚSSIA ===

RIAD:

Diplomatas da Rússia e EUA se reunirão em Riad para 'restabelecer' as relações

As principais autoridades diplomáticas da Rússia e dos Estados Unidos se reunirão na terça-feira (18) na Arábia Saudita para "restabelecer" as relações entre os dois países, preparar as negociações sobre a Ucrânia e planejar um possível encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.

=== FRANÇA UCRÂNIA REUNIÃO ===

PARIS:

Líderes europeus se reúnem em Paris para enfrentar as políticas dos EUA sobre a Ucrânia

Líderes da União Europeia e da Otan se reúnem em Paris nesta segunda-feira (17) para discutir a mudança na política dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia e delinear uma resposta comum para a segurança do Velho Continente.

PARIS:

Kursk, Oreshnik e Coreia do Norte: o terceiro ano da guerra da Ucrânia em números

No dia 24 de fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 2022 pela invasão russa do território ucraniano, completa três anos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

VANNES:

França julgará um cirurgião por agredir ou estuprar 299 vítimas, a maioria crianças

Um ex-cirurgião será apresentado à Justiça francesa no final de fevereiro por estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes em vinte e cinco anos, a maioria menores de idade e muitos sob anestesia.

VANNES:

Joël Le Scouarnec, cirurgião solitário e pedófilo em série

Com uma personalidade "particularmente atípica", o ex-cirurgião Joël Le Scouarnec, 74 anos, conseguiu esconder durante décadas suas parafilias, o que o levou a abusar sexualmente de cerca de 300 pacientes, a maioria crianças.

VANNES:

Os casos Pelicot e Le Scouarnec, dois julgamentos 'fora do comum' na França

O julgamento na França de Joël Le Scouarnec, acusado de estuprar ou agredir sexualmente quase 300 pacientes, apresenta algumas semelhanças com outro processo "fora do comum" que chocou o mundo: o caso dos estupros em série de Gisèle Pelicot.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Gabinete de segurança de Israel examinará próxima fase da trégua em Gaza

O gabinete de segurança israelense se reunirá nesta segunda-feira (17) para discutir a próxima fase do cessar-fogo em Gaza, antes de enviar seus negociadores ao Cairo, após a visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, a Israel.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BERLIM:

Cineasta Todd Haynes pede que artistas 'lutem' contra 'ataque bárbaro' de Trump

"Todos os filmes são políticos", declarou à AFP o cineasta americano Todd Haynes, presidente do júri que definirá o vencedor do Urso de Ouro da 75ª edição do Festival de Berlim.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

PARIS:

João Fonseca sobe 31 posições no ranking ATP e é o número 68 do mundo

Obrasileiro João Fonseca, que conquistou no domingo em Buenos Aires seu primeiro título ATP, subiu 31 posições no ranking mundial e agora ocupa 68º lugar da classificação.

-- FUTEBOL

