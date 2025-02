Carregamento de armas pesadas dos EUA chega a Israel

Um carregamento de armas pesadas dos Estados Unidos chegou a Israel durante a noite, indicou o Ministério da Defesa israelense neste domingo (16), coincidindo com a visita do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, a Jerusalém, onde se reunirá com autoridades israelenses.

"Um carregamento de bombas pesadas recentemente disponibilizado pelo governo americano foi recebido e descarregado durante a noite em Israel", informou o ministério em um comunicado, em referência às bombas MK-84 que o governo do presidente Donald Trump autorizou há algumas semanas.

Este armamento "que chegou em Israel, entregue pelo governo Trump, representa um ativo significativo para a força aérea e as IDF (exército israelense) e serve como uma prova adicional da forte aliança entre Israel e Estados Unidos", afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz, no comunicado.

O governo Trump aprovou a venda de bombas, mísseis e equipamentos militares no valor de US$ 7,4 bilhões (R$ 42,4 bilhões na cotação atual) para Israel no início de fevereiro.

