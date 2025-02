PSG vence Toulouse e segue líder isolado; Monaco e Olympique goleiam

O Paris Saint-Germain venceu o Toulouse fora de casa por 1 a 0, neste sábado (15), para seguir com folga na liderança do Campeonato Francês, à frente de Olympique de Marselha e Monaco, que golearam nesta 22ª rodada.

Quatro dias depois da boa vitória sobre o Brest (3 a 0) no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG segue invicto na Ligue 1 e somou mais uma vitória graças ao gol de Fabián Ruiz (52').

Com a liderança confortável e pensando no duelo da próxima quarta-feira pela Champions, o técnico Luis Enrique decidiu poupar jogadores como Ousmane Dembélé, Vitinha e João Neves. E a estratégia deu certo, apesar de o Toulouse ter mostrado força defensiva e apostado nos contra-ataques.

Mas a superioridade técnica do time parisiense falou mais alto. Em cobrança de escanteio de Lee Kang-in, Willian Pacho cabeceou a bola na trave e Ruiz aproveitou o rebote para marcar o gol da partida.

Depois do gol, Dembélé, Vitinha, o zagueiro brasileiro Marquinhos e Gonçalo Ramos entraram em campo tempo para garantir a vitória.

- Monaco e Olympique goleiam -

Mais cedo, o Monaco atropelou o Nantes por 7 a 1, com mais um hat-trick de Mika Biereth.

Com a vitória, o time do Principado volta provisoriamente à terceira posição na tabela, à espera do resultado do duelo entre Nice (4º) e Le Havre (17º) no domingo.

Além dos três gols de Biereth, os monegascos também marcaram com Takumi Minamino (45'), Eliesse Ben Seghir (49') e George Ilenikhena (81' e 90'+5), depois que o Nantes abriu o placar com Matthis Abline (4').

Os monegascos vão a Lisboa na próxima terça-feira para enfrentar o Benfica no jogo de volta do playoff da Champions, depois de perderem em casa na ida por 1 a 0.

Também neste sábado, o Olympique de Marselha (2º) goleou o Saint-Étienne por 5 a 1, conseguindo a terceira vitória consecutiva na Ligue 1.

Com os dois primeiros gols do novo reforço Amine Gouiri (27' e 60') e outros três de Mason Greenwood (50'), Amir Murillo (58') e Adrien Rabiot (77'), o time de Marselha mantém a vantagem de seis pontos na vice-liderança, independentemente do resultado do Nice.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brest - Auxerre 2 - 2

- Sábado:

O. de Marselha - Saint-Etienne 5 - 1

Monaco - Nantes 7 - 1

Toulouse - PSG 0 - 1

- Domingo:

(11h00) Montpellier - Lyon

(13h15) Reims - Angers

Lens - Strasbourg

Le Havre - Nice

(16h45) Rennes - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 22 17 5 0 59 20 39

2. Olympique de Marselha 46 22 14 4 4 50 26 24

3. Monaco 40 22 12 4 6 44 29 15

4. Nice 37 21 10 7 4 41 26 15

5. Lille 35 21 9 8 4 34 22 12

6. Lyon 33 21 9 6 6 36 26 10

7. Lens 33 21 9 6 6 25 20 5

8. Brest 32 22 10 2 10 35 38 -3

9. Strasbourg 30 21 8 6 7 35 32 3

10. Toulouse 27 22 7 6 9 23 25 -2

11. Auxerre 25 22 6 7 9 31 37 -6

12. Rennes 23 21 7 2 12 29 30 -1

13. Angers 23 21 6 5 10 22 31 -9

14. Reims 22 21 5 7 9 26 33 -7

15. Nantes 21 22 4 9 9 25 39 -14

16. Saint-Etienne 18 22 5 3 14 20 50 -30

17. Le Havre 17 21 5 2 14 17 40 -23

18. Montpellier 15 21 4 3 14 20 48 -28

