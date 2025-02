Amad Diallo pode desfalcar o United pelo resto da temporada por lesão

O atacante marfinense Amad Diallo, que vive grande fase no Manchester United, pode desfalcar a equipe devido a uma lesão no tornozelo, publicou a imprensa britânica neste sábado (15).

De acordo com o Daily Mail, o jogador de 22 anos teria lesionado os ligamentos do tornozelo durante um treinamento.

O United não se pronunciou sobre as condições de Diallo, um dos poucos pontos positivos em uma temporada complicada para os 'Red Devils', 14º colocado do Campeonato Inglês.

O marfinense marcou o gol da vitória sobre o Manchester City (2 a 1) em meados de dezembro e o do empate com o Liverpool (2 a 2) no início de janeiro, além de um hat-trick na vitória sobre o Southampton (3 a 1).

Seu desempenho e sua renovação até 2030, anunciada no início do ano, foram uma das poucas boas notícias da temporada para o United.

O Manchester United visita o Tottenham no domingo, pela 25ª rodada da Premier League.

