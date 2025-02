Bellingham afirma que não insultou árbitro no jogo contra o Osasuna

O meia inglês Jude Bellingham negou ter insultado o árbitro no empate do Real Madrid com o Osasuna em 1 a 1 neste sábado (15), pelo Campeonato Espanhol, jogo em que foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo.

Bellingham afirmou que estava expressando sua frustração consigo mesmo e não com o árbitro José Muniera Montero.

"É difícil quando um árbitro não tem certeza, determinar que eu disse algo que não disse, e como resultado prejudicar a equipe", declarou o jogador aos jornalistas.

"Acho que dá para ver claramente no vídeo, lembro muito bem do incidente, foi uma expressão dirigida a mim mesmo, não estou nem me dirigindo ao árbitro, mas obviamente houve um mal-entendido", acrescentou.

"Ele [o árbitro] acreditou que eu havia dito [algum insulto]", continuou Bellingham. "Não tinha a intenção de insultá-lo, não houve insulto, e por isso acho que dá para ver que foi um mal-entendido".

"Peço desculpas, em nenhum momento quis deixar minha equipe com dez jogadores", disse o camisa 5 do Real Madrid na zona mista.

Segundo a plataforma Movistar+, Bellingham disse a Munuera: "I'm talking to you with respect, fuck off" ("Estou falando com você com respeito, vá se f...").

De acordo com a mídia espanhola, o jogador pode pegar uma suspensão de quatro a 12 jogos se realmente insultou o árbitro.

"A tradução de 'fuck off', não 'fuck you', é 'não mexa comigo', ele não merecia ser expulso", disse em entrevista coletiva o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

