Carmelo Anthony e Sue Bird são finalistas ao Hall da Fama do basquete

O Basketball Hall of Fame anunciou nesta sexta-feira (14) os finalistas para integrar a classe de 2025, entre os quais se destacam Carmelo Anthony e Sue Bird e não está incluído o espanhol Marc Gasol.

O ex-pivô espanhol, vencedor de um anel da NBA com os Raptors em 2019, tinha chances este ano de entrar pela primeira vez na instituição, que tem seu irmão mais velho, Pau, como integrante desde 2023.

Os 17 finalistas deste ano foram anunciados em um evento em São Francisco, na Califórnia, no âmbito do fim de semana do NBA All Star Game.

Os eleitos para entrar no Hall da Fama serão anunciados no dia 5 de abril e a cerimônia de consagração será realizada no dia 6 de setembro em Springfield (Massachusetts).

Entre os ex-jogadores que aspiram a esta honra, destaca-se Carmelo Anthony, o décimo maior cestinha da história da NBA.

O ex-ala de Nuggets e Knicks, que anunciou sua aposentadoria em 2023 após 19 temporadas, foi dez vezes All-Star e ganhou três medalhas de ouro olímpicas com a seleção dos Estados Unidos.

Outra grande favorita é Sue Bird, uma das melhores jogadoras da história do basquete feminino.

Aposentada em 2022 após 21 temporadas no Seattle Storm, a armadora conquistou quatro títulos da WNBA e cinco ouros olímpicos com os Estados Unidos. Junto com ela, outras duas campeãs da WNBA, Maya Moore e Sylvia Fowles, serão finalistas.

Entre as candidaturas estão também a de Dwight Howard, líder do Magic que foi finalista da NBA em 2009 e campeão com os Lakers em 2020, e a da seleção que recuperou o ouro olímpico para os Estados Unidos nos Jogos de Pequim-2008, liderada por Kobe Bryant e LeBron James.

