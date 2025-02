Traficante holandês que havia fingido sua morte é assassinado no México

Um traficante de drogas holandês que figurava na lista dos criminosos mais procurados pela Europol, e que havia fingido sua morte em 2024, foi assassinado em uma localidade do centro do México, informou nesta sexta-feira (14) uma fonte do Ministério Público local.

Marco Ebben, de 32 anos, foi baleado na quinta-feira em um edifício residencial de Atizapán de Zaragoza, município do Estado do México, a cerca de 25 quilômetros da capital.

Peritos da Procuradoria-Geral da República confirmaram a identidade da vítima, disse à AFP um funcionário do Ministério Público do Estado do México, que pediu a reserva de seu nome por não estar autorizado a declarar sobre o caso.

Usuários das redes sociais publicaram desde ontem imagens do corpo sem vida do holandês em um estacionamento privado, entre duas caminhonetes, quando sua identidade ainda não tinha sido confirmada oficialmente.

Ebben fazia parte da lista dos criminosos mais procurados pelo Escritório Europeu de Polícia, a Europol, com uma condenação a sete anos de prisão por narcotráfico.

Para fugir das autoridades, o holandês simulou sua morte em outubro do ano passado na cidade de Culiacán (noroeste), em meio à guerra entre duas facções do Cartel de Sinaloa após a captura de um dos fundadores da organização, Ismael "El Mayo" Zambada, nos Estados Unidos.

A imprensa mexicana recordou nesta sexta que, naquele momento, não foram apresentadas evidências da morte de Ebben, exceto a declaração de uma suposta namorada que garantiu ter reconhecido o cadáver.

Versões que circularam na imprensa também indicam que o traficante estava ligado ao bando de Zambada, que denunciou ter sido sequestrado em julho de 2024 e levado em um avião particular aos Estados Unidos por um dos filhos de seu compadre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nesse país.

Essa manobra teria como objetivo obter benefícios judiciais para os dois herdeiros de Guzmán detidos em prisões americanas.

