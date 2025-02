Mais de 100 pessoas são evacuadas por incêndio em hotel de luxo em Londres

Mais de 100 pessoas tiveram que evacuar nesta sexta-feira (14) um hotel de luxo em Londres, um antigo quartel dos bombeiros que se tornou queridinho entre as celebridades, por causa de um grande incêndio, anunciou o serviço dos bombeiros da capital britânica.

A London Fire Brigade indicou na rede X que "20 caminhões dos bombeiros e cerca de 125 efetivos [estão] no local do incêndio no hotel em Marylebone", um bairro central de Londres, que começou pela tarde.

O fogo começou nas tubulações do hotel de cinco estrelas, um edifício de três andares chamado Chiltern Firehouse e bastante popular entre os famosos, mas "por ora se desconhece a causa do incêndio", disse esta fonte.

Um porta-voz dos bombeiros assegurou à AFP no local que foram feitos "grandes progressos" no controle das chamas.

O empresário americano Andre Balazs, proprietário do hotel, declarou que o incêndio foi "totalmente controlado", sem que houvesse feridos, segundo a agência Press Association.

Os bombeiros afirmaram anteriormente que cerca de 100 pessoas já tinham deixado o edifício quando chegaram.

O Chiltern Firehouse, fundado em 1889, foi um dos primeiros quarteis de bombeiros de Londres construído com este fim. Posteriormente, foi reformado e restaurado por Andre Balazs.

