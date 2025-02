Filadélfia se cobre de verde para festejar Super Bowl dos Eagles

Centenas de milhares de torcedores do Philadelphia Eagles encheram as ruas de sua cidade nesta sexta-feira (14) para comemorar a vitória contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl, em um desfile que terminou em frente à icônica estátua do personagem do cinema, Rocky Balboa.

O trajeto percorrido pelos campeões da American Football League (NFL) começou no estádio do time, ao sul da Filadélfia, e continuou até a famosa escadaria do Museu de Arte, onde está localizada a estátua do famoso boxeador interpretado pelo ator Sylvester Stallone.

"Não dá para usar palavras para descrever isso", disse o 'running back' Saquon Barkley, uma das estrelas do time, no ônibus conversível durante o desfile.

Ao seu redor, um mar de torcedores vestidos de verde, alguns dos quais garantiram seus lugares desde a noite de quinta-feira, saudaram seus heróis com o hino do time 'Fly, Eagles Fly'.

Para Filadélfia, a sexta cidade mais populosa dos Estados Unidos (1,5 milhões de habitantes), este foi apenas o terceiro desfile da vitória de uma equipe esportiva local nos últimos 40 anos, depois da dos próprios Eagles em 2018 e da dos Phillies do beisebol em 2008.

"Esta é uma equipe especial, mas não podemos ser grandes sem a grandeza dos outros e isso certamente se aplica aos nossos torcedores", disse o técnico dos Eagles, Nick Sirianni, durante os discursos.

O mais aplaudido na comemoração foi o 'quarterback' Jalen Hurts, radiante por comemorar um título que lhe escapou há dois anos em outro Super Bowl, contra o Kansas City Chiefs.

No último domingo, porém, Hurts foi o Jogador Mais Valioso (MVP) da vitória esmagadora por 40 a 22 contra o time de Patrick Mahomes em Nova Orleans.

"Em meu nome e em nome de meus companheiros, queremos agradecer a vocês por todo o apoio este ano", disse Hurts, que no final foi ver a estátua de Rocky pessoalmente.

“Eu disse a mim mesmo que não seguiria os passos de Rocky até que ganhássemos o campeonato e agora aqui estamos”, lembrou o quarterback.

"Esse time teve que batalhar muito, teve que perseverar. Houve muito escrutínio, muitas opiniões, mas uma coisa (é certa) sobre esta cidade: nós lutamos", afirmou o quarterback.

js-gbv/gfe/aam/jb