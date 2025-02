Bayern de Munique renova contrato de Jamal Musiala até 2030

O Bayern de Munique renovou nesta sexta-feira (14) o contrato de sua joia Jamal Musiala por quatro temporadas até o verão de 2030, tornando o meio-campista alemão de 21 anos o rosto do clube para os próximos anos.

Os detalhes da prorrogação do contrato de Musiala não foram fornecidos pelo Bayern, mas a imprensa alemã menciona uma cláusula dupla de rescisão de 175 milhões de euros (R$ 1 bilhão pela cotação atual) antes do final do contrato e de 100 milhões de euros (R$ 602,8 milhões) um ano antes e um aumento considerável no salário anual no nível do que é pago ao inglês Harry Kane, de cerca de 24 a 25 milhões de euros (R$ 150,7 milhões), bem acima dos 9 milhões de euros atuais (R$ 54,2 milhões).

"O Bayern é um dos clubes mais importantes do mundo. Foi aqui que dei os meus primeiros passos no futebol profissional e estou convencido de que posso conseguir grandes coisas com este clube nos próximos anos”, respondeu Jamal Musiala citado no comunicado do Bayern.

“Jamal Musiala marca o presente e o futuro e é um rosto da nossa nova geração. Com Jamal, convencemos um dos jogadores mais cobiçados do mundo a permanecer no Bayern a médio prazo", disse o diretor esportivo do clube, Max Eberl.

tba/jde/aam