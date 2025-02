Colômbia vence Chile (3-1) e se garante no Mundial Sub-20; Uruguai é eliminado

A Colômbia garantiu nesta quinta-feira (13) a última das quatro vagas para o Mundial Sub-20 oferecida pelo Sul-Americano da categoria, ao vencer o Chile por 3 a 1 em uma partida na qual o atacante Neiser Villarreal marcou seu sétimo gol no torneio.

Com uma rodada ainda pendente para o fim da fase decisiva, a Colômbia se juntou ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai como as seleções que se garantiram no Mundial, deixando o Uruguai sem chances de classificação.

O Chile, por ser o país anfitrião do Mundial juvenil deste ano, já estava classificado automaticamente.

Óscar Perea, aos 30 minutos, Villarreal, aos 50, e Royner Benítez, aos 81, marcaram os gols da Colômbia na partida disputada no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas. Patricio Romero fez o gol do Chile aos 38.

Os chilenos terminaram o jogo com dez jogadores após a expulsão de Joaquín Silva, aos 62 minutos, após uma revisão do VAR.

Reforço do Millonarios no futebol colombiano, Villarreal se consolidou como o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 ao aproveitar um rebote após um chute na trave do lateral-esquerdo Juan David Arizala. Ele chegou a sete gols na competição, superando os cinco marcados por Juan Francisco Rossel (Chile) e Claudio ‘El Diablito’ Echeverri (Argentina).

Brasil e Argentina, que também se enfrentam nesta quinta-feira, têm a chance de definir o título sul-americano. Ambas lideram a tabela da fase final com nove pontos, seguidas por Paraguai e Colômbia, que têm seis pontos cada. Chile e Uruguai somam um ponto cada.

A geração anterior da seleção sub-20 do Uruguai foi campeã do Mundial Sub-20 de 2023, disputada na Argentina, sob o comando de Marcelo Broli. No entanto, a equipe atual, dirigida por Fabián Coito, não conseguiu se classificar para defender o título.

erc/gfe/aam