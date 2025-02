Real Sociedad e Ajax vencem como visitantes na ida dos playoffs da Liga Europa

A Real Sociedad venceu nesta quinta-feira (13) o dinamarquês Midtjylland por 2 a 1 no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa, nos quais o Ajax também saiu vitorioso fora de casa, contra o belga Union Saint-Gilloise (2-0).

O meia-atacante Brais Mendez converteu um pênalti logo aos 11 minutos e encaminhou a vitória para o time espanhol, que ampliou com um golaço do ponta-direita japonês Takefusa Kubo (31').

Apesar de o atacante polonês Adam Buksa ter diminuído ainda antes do intervalo (38') e de o segundo tempo ter sido intenso, o resultado não mudou mais.

A Real Sociedad consegue assim uma vantagem para a partida de volta, que será disputada na próxima quinta-feira, em San Sebastián. Quem avançar deste playoff enfrentará Tottenham ou Manchester United nas oitavas de final.

O Ajax também venceu como visitante o Union Saint-Gilloise, com dois gols no segundo tempo, do dinamarquês Christian Rasmussen (59') e do belga Jorthy Mokio (71'). A equipe que se classificar depois do jogo de volta, que será disputado em Amsterdã, vai enfrentar Eintracht Frankfurt ou Lyon nas oitavas.

Não foi uma boa rodada para os clubes belgas, já que o Anderlecht perdeu por 3 a 0 na visita ao turco Fenerbahçe.

Também nesta quinta, o húngaro Ferencváros derrotou em casa o tcheco Viktoria Plzen por 1 a 0, com gol do meio-campista israelense Mohammad Abu Fani.

--- Jogos de repescagem de acesso às oitavas de final da Liga Europa (horário de Brasília):

Quinta-feira, 13 de fevereiro:

Ferencváros - Viktoria Plzen 1 - 0

Union St-Gilloise - Ajax 0 - 2

Fenerbahçe - Anderlecht 3 - 0

Midtjylland - Real Sociedad 1 - 2

(18h00) FC Twente - Bodoe/Glimt

AZ Alkmaar - Galatasaray

Porto - Roma

PAOK Salonique - Steaua Bucarest

Obs: Os jogos de volta serão no dia 20 de fevereiro

