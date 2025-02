Promotora renuncia após ordem de Trump para abandonar acusações contra prefeito de NY

A promotora interina do Tribunal Federal do distrito sul de Manhattan anunciou sua saída após a ordem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de abandonar as acusações por corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (13).

Danielle R. Sassoon, de 38 anos, foi nomeada promotora interina em janeiro, enquanto o titular proposto para o cargo pela administração de Donald Trump, Jay Clayton, é confirmado pelo Senado federal.

"Apresentei minha demissão à procuradora-geral" e secretária de Justiça Pam Bondi, escreveu, segundo uma cópia da mensagem enviada por Sassoon a seus colegas, publicada pelo New York Times.

Procurado pela AFP, o tribunal não confirmou a informação.

Em um memorando do Departamento de Justiça, o número dois da pasta, Emil Bove, ex-advogado de Trump, ordenou à promotora interina na segunda-feira que retirasse as acusações contra o democrata Adams.

Adams, um ex-policial que pretende tentar a reeleição em novembro do ano que vem, tem se aproximado politicamente do republicano Donald Trump desde a eleição.

Conhecida principalmente pela acusação de fraude contra Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptomoedas FTX, que foi condenado a 25 anos de prisão, Sassoon foi codiretora da unidade de apelações penais, para onde eram enviados casos de alto perfil, como o de Adams.

Assumindo que Sassoon cumpriria a decisão do Departamento de Justiça, Adams agradeceu na terça-feira a retirada das acusações por corrupção que pesavam sobre ele e das quais se declarou inocente.

Em setembro do ano passado, o prefeito de Nova York foi indiciado com cinco acusações, entre elas suborno, fraude e pedido de doações estrangeiras ilegais para sua campanha eleitoral, particularmente da Turquia, após uma investigação iniciada em 2021.

A Promotoria anunciou em outubro que estava avaliando ampliar as acusações.

Conhecido por condenar o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; o ex-senador democrata Robert Menéndez e pelo processo contra o estado argentino pela expropriação da YPF, este tribunal federal de primeira instância é um dos mais ativos e influentes dos Estados Unidos e reconhecido por sua independência.

af/ag/rpr/am