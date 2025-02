Petróleo sofre ligeira queda enquanto aguarda possíveis diálogos de paz na Ucrânia

As cotações do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira (13), enquanto os operadores avaliam as perspectivas de paz na Ucrânia, e no mesmo dia em que o preço do gás europeu sofreu uma forte desvalorização.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em abril cedeu 0,21%, sendo cotado a 75,02 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o equivalente americano, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março caiu 0,11%, fechando em 71,29 dólares.

A queda ocorreu após uma conversa telefônica de uma hora e meia entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu par russo, Vladimir Putin, na quarta-feira. Os líderes afirmaram ter acordado negociar "imediatamente" o fim do conflito na Ucrânia, que já deixou dezenas de milhares de mortos e feridos em ambos os países do leste europeu.

Trump também garantiu que a Ucrânia, que teme ficar fora das conversas com Moscou, fará parte das negociações e disse estar convencido de que Putin "quer a paz".

Analistas esperam que as conversas entre Washington e Moscou possam abordar uma flexibilização das sanções dos Estados Unidos contra o setor energético russo, o que resultaria no retorno do petróleo russo ao mercado internacional.

