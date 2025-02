Rubio espera que acordo sobre minerais da Ucrânia reembolse 'contribuinte americano'

O titular da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (13) que espera alcançar um acordo sobre os minerais da Ucrânia que, em parte, compensará Washington pela ajuda fornecida ao país para que se defenda da Rússia.

"Deve estar ancorado no interesse econômico contínuo", disse Rubio em um programa de rádio apresentado pelos conservadores Clay Travis e Buck Sexton.

"Esperamos ter em breve novidades sobre isso: a capacidade de parceria com a Ucrânia - uma empresa conjunta, ou algo parecido - pelos seus direitos minerais, todos os recursos naturais que possuem", comentou.

"Parte desse dinheiro será destinado a reembolsar o contribuinte americano pelos bilhões de dólares que foram gastos ali", acrescentou. Outra "parte será reinvestida de novo na Ucrânia para reconstruir" o país, detalhou.

No início de fevereiro, Trump, que é crítico do dinheiro gasto com a Ucrânia, sugeriu que queria acesso às terras raras do país europeu como condição para manter o apoio a Kiev.

A Ucrânia tem importantes recursos de lítio e titânio, que são fundamentais para a alta tecnologia, incluindo os veículos aeroespaciais e elétricos.

Um dia depois de o presidente Donald Trump falar por telefone com seus pares russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, Rubio disse que "a independência" da Ucrânia é benéfica para os Estados Unidos "no longo prazo".

