Colômbia pede a emir do Catar para mediar libertação de refém colombiano-israelense do Hamas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quinta-feira (13) que pediu ao emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, para mediar a libertação de um refém colombiano-israelense mantido pelo Hamas em Gaza.

“Tenho um vínculo amigável com o emir do Catar (...) Pedi a ele que mediasse a libertação do colombiano-israelense Elkana Bohbot, que está nas mãos do Hamas”, escreveu Petro no X.

O líder colombiano está visitando Doha como parte de um giro comercial que o levou a Dubai anteriormente.

Elkana Bohbot é marido de uma cidadã colombiana que, na quarta-feira, afirmou ter recebido “prova” de vida de um dos reféns libertados pelo grupo islamista em 8 de fevereiro.

“Ele me trouxe uma prova de vida do meu marido. Recebi uma mensagem, recebi até uma música em que ele me pede para ser forte”, disse Rebecca Gonzalez à Blu Radio.

Petro concedeu a Bohbot a nacionalidade colombiana em novembro de 2023, um mês após o início da guerra em Gaza.

O colombiano-israelense estava em um festival de música em 7 de outubro daquele ano, quando o Hamas realizou um ataque em território israelense, matando mais de 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

O grupo fez 251 reféns, dos quais 73 permanecem em Gaza, incluindo 35 que morreram, de acordo com os militares israelenses.

Nesta quinta-feira, Israel exigiu que o Hamas libertasse três reféns vivos no sábado, conforme estipulado no acordo de trégua.

Se os prisioneiros não forem libertados até o meio-dia de sábado, “o cessar-fogo será encerrado”, disse o porta-voz do governo israelense, David Mencer, aos repórteres.

Petro é um firme defensor da causa palestina e rompeu relações com Israel em maio.

das/lv/mel/dd/aa