Agência reguladora do Uruguai avaliará nova proposta da Minerva

O órgão regulador da concorrência do Uruguai vai avaliar uma nova proposta da multinacional brasileira Minerva Foods para comprar três frigoríficos de sua rival Marfrig no país, parte de seu plano de expansão na América Latina.

A Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência (Coprodec), vinculada ao Ministério de Economia e Finanças, rejeitou em maio do ano passado o pedido da Minerva apresentado em 2023, alegando riscos de monopólio, uma decisão que ratificou em dezembro após recurso da empresa.

A Minerva propôs agora a aquisição dos frigoríficos da Marfrig nos departamentos de San José, Salto e Colonia, nos termos apresentados originalmente, mas "condicionada" à revenda de forma imediata do frigorífico em Colonia ao grupo de origem indiana Allana.

Assim anunciaram Minerva e Marfrig em comunicados datados de 11 de fevereiro, embora a Marfrig tenha esclarecido que não terá "nenhuma participação" na transação entre Minerva e Allana.

"É um negócio novo que terá que ser estudado tecnicamente pela Coprodec", disse nesta quarta-feira a jornalistas o ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos.

O ministro indicou que a comissão "terá que decidir se esta nova fórmula atende ao fator de concentração, que determinou a rejeição do negócio anterior", mas também "terá que se comprovar claramente" que não haverá "participação societária cruzada".

Mattos destacou que a Allana, com sede nos Emirados Árabes Unidos, é uma holding de processamento e comercialização de produtos agropecuários com mais de 50 anos de trajetória, que desembarcaria pela primeira vez no Uruguai.

A Minerva, que se apresenta como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anunciou, em agosto de 2023, a compra de 16 frigoríficos de sua rival Marfrig Global Foods: 11 no Brasil, um na Argentina, um no Chile e três no Uruguai.

A transação, avaliada em mais de 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,65 bilhões), precisaria ser aprovada pelos órgãos reguladores de concorrência de cada país.

