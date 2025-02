Benfica vence na visita ao Monaco (1-0) e fica mais perto das oitavas da Champions

Com um gol do atacante grego Vangelis Pavlidis, seu sexto na Liga dos Campeões desta temporada, o Benfica venceu fora de casa por 1 a 0 o Monaco, que terminou com 10 jogadores, pelo jogo de ida do playoff que classifica para as oitavas de final do torneio europeu, nesta quarta-feira (12).

Pavlidis marcou o único gol da partida aos três minutos do segundo tempo, com o Monaco prejudicado em sua tentativa de reação, já que o meio-campista Moatasem al-Musrati foi expulso pouco depois.

O Benfica espera agora garantir a vaga no jogo de volta, em Lisboa, na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro.

Quem avançar terá pela frente um grande desafio nas oitavas de final: Liverpool ou Barcelona.

Os 'Encarnados', que atualmente ocupam o segundo lugar no Campeonato Português, atrás do rival Sporting, conseguiram repetir a vitória da fase de liga do torneio em Mônaco, no final de novembro.

Nessa ocasião, o Benfica chegou a ficar em desvantagem duas vezes, mas venceu de virada por 3 a 2, ajudados pela expulsão do zagueiro do Monaco Wilfried Singo, no início da segunda etapa.

Desta vez, o time de Lisboa abriu o placar aos 48 minutos, dando vida ao jogo depois de um primeiro tempo de poucas chances criadas no Stade Louis II.

Pavlidis conseguiu se antecipar ao zagueiro Mohammed Salisu deu um toque para encobrir o goleiro Radoslaw Majecki e mandar a bola para o fundo da rede.

--- Resultados dos jogos de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões:

Quarta-feira 12 de fevereiro:

(jogos de volta: 18 de fevereiro)

Brugge (BEL) - Atalanta (ITA) 2 - 1

Monaco (FRA) - Benfica (POR) 0 - 1

Celtic Glasgow (SCO) - Bayern de Munique (ALE) 1 - 2

Feyenoord (HOL) - Milan (ITA) 1 - 0

Terça-feira, 11 de fevereiro:

(jogos de volta: 19 de fevereiro)

Brest (FRA) - PSG (FRA) 0 - 3

Manchester City (ING) - Real Madrid (ESP) 2 - 3

Juventus (ITA) - PSV Eindhoven (HOL) 2 - 1

Sporting (POR) - Borussia Dortmund (ALE) 0 - 3

