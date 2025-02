UE diz não ter provas de possível fraude eleitoral no Equador

Uma missão da União Europeia (UE) que monitora as recentes eleições presidenciais no Equador disse, nesta terça-feira (11), que não tem evidências de uma possível fraude eleitoral após a denúncia do presidente Daniel Noboa sobre "irregularidades" na apuração dos votos.

"Não temos um único elemento objetivo que indique que tenha havido algum tipo de fraude", disse o chefe da delegação, eurodeputado Gabriel Mato, apresentando uma avaliação em entrevista coletiva em Quito.

