Noboa denuncia 'irregularidades' na apuração de votos no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, denunciou "irregularidades" na apuração dos votos do primeiro turno da eleição presidencial do Equador, que não coincide com os cálculos de sua campanha, que o situavam com "um número maior".

"Houve muitas irregularidades e continuávamos contando. Seguíamos revisando em certas províncias que havia coisas que não batiam ou, inclusive, não batiam com a contagem rápida da OEA, que nos colocava com um número maior, o trabalho ainda não está terminado", disse o presidente, que aspira à reeleição, em uma entrevista à Rádio Centro de Guayaquil.

lv/sp/nn/fp/aa