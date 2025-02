Manchester City vai enfrentar Plymouth nas oitavas da Copa da Inglaterra

O Plymouth, da segunda divisão inglesa, vai visitar o Manchester City pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, conforme o sorteio realizado nesta segunda-feira (10).

O time da costa sul da Grã-Bretanha surpreendeu ao eliminar no domingo o Liverpool, líder da Premier League, vencendo por 1 a 0 com um gol de pênalti do escocês Ryan Hardie.

A modesta equipe comandada pelo técnico Miron Muslic ocupa o último lugar da segunda divisão inglesa, com apenas uma vitória no campeonato nos últimos três meses.

O atual campeão da FA Cup, o Manchester United, buscará uma vaga nas quartas de final contra o Fulham, em Old Trafford.

Já o Aston Villa, que eliminou o Tottenham (2-1) terá pela frente o Cardiff, da segunda divisão.

As partidas das oitavas de final estão marcadas para o fim de semana de 1º e 2 de março.

- Confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Preston - Burnley

Aston Villa - Cardiff

Doncaster ou Crystal Palace - Millwall

Manchester United - Fulham

Newcastle - Brighton

Bournemouth - Wolves

Manchester City - Plymouth

Exeter ou Nottingham Forest - Ipswich

