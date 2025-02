Conta de Kanye West no X é desativada após enxurrada de mensagens de ódio

A conta de Kanye West no X foi desativada após vários dias de mensagens virulentas e antissemitas na plataforma de Elon Musk.

Não ficou claro se o artista e empresário, que mudou legalmente seu nome para Ye, desativou a conta ou se a plataforma a removeu.

"Estou saindo do Twitter [agora X, ndr]. Sou grato a Elon por me permitir desabafar. Tem sido muito catártico usar o mundo como uma caixa de ressonância", escreveu em sua última publicação, referindo-se ao magnata.

Tornou-se um padrão para Ye, de 47 anos, que agora é conhecido tanto por suas provocações, geralmente repletas de ódio, quanto por sua música. Ele já foi banido da plataforma por quase oito meses por violar regras que proíbem a incitação à violência.

As últimas mensagens de Ye incluem comentários em apoio ao rapper Sean "Diddy" Combs, que está preso por acusações de tráfico sexual.

Ele também se referiu à aparição que fez no Grammy, realizado na semana passada, com sua esposa Bianca Censori, que apareceu praticamente nua no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação.

Durante anos, Ye tem falado abertamente sobre sua luta contra o transtorno da bipolaridade. Ele disse recentemente no podcast "The Download" que também foi diagnosticado com autismo.

mdo/sst/af/atm/aa/yr