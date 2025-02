Trump anuncia tarifa de 25% sobre importações de aço e afetará Brasil

O presidente americano Donald Trump anunciou, neste domingo (9/2), que os Estados Unidos impõem, a partir desta segunda-feira (10/2), tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. Durante o primeiro mandato, entre 2017 e 2021, o representante americano tinha tomado decisão parecida, mas, ao longo do período, negociou com países como Canadá, México e Brasil.

De acordo com eles, os países afetados pela decisão buscariam destinar as vendas a outros consumidores, o que geraria “forte pressão comercial sobre as empresas que produzem e empregam no Brasil”.

Segundo informe da Câmara de Comércio Brasil-EUA replicado pela coluna de Jamil Chade no UOL, apenas em 2024 "o Brasil vendeu US$ 11,4 bilhões no setor de ferro e aço para o mundo, sendo que 48,0% (US$ 5,7 bilhões) foram direcionadas para os Estados Unidos, e US$ 1,6 bilhão no setor de alumínio, sendo 16,8% (US$ 267,1 milhões) aos Estados Unidos".

Além disso, Trump disse que novas tarifas vão ser impostas na terça-feira (11/2) com base no princípio da reciprocidade, conforme noticiou a mídia presente no avião presidencial. A medida vem depois de o presidente americano ter estabelecido tarifas adicionais de 10% a produtos da China.