Leipzig vence St Pauli (2-0) e se mantém na zona da Champions

Graças à grande eficiência diante da baliza adversária, o RB Leipzig venceu por 2 a 0 em sua visita ao St Pauli e se manteve na quarta posição da Bundesliga, que dá acesso à disputa da próxima Liga dos Campeões, neste domingo (9) no encerramento da 21ª rodada do campeonato alemão.

Os autores dos gols do Leipzig foram o atacante esloveno Benjamin Sesko (16') e o meio-campista holandês Xabi Simons (35') nos dois únicos lances de perigo do primeiro tempo por parte da equipe comandada pelo técnico Marco Rose.

"Foi um primeiro tempo muito dominante", disse Rose após a partida.

O Leipzig jogou os últimos 20 minutos com um homem a menos devido à expulsão do capitão Willi Orban.

"As coisas evoluíram de forma um pouco diferente depois do cartão vermelho. Foi um bom desempenho e uma vitória merecida", acrescentou.

Desta forma, a equipe do leste da Alemanha retoma o caminho das vitórias depois de quatro jogos sem vencer na Bundesliga (uma derrota e três empates), período em que também foi eliminado da Liga dos Campeões.

Com 36 pontos, o RB Leipzig se mantém na 4ª posição, com um ponto de vantagem sobre o Stuttgart (35 pts) e está a três do terceiro colocado, o Eintracht Frankfurt (39 pts).

No outro jogo deste domingo, entre os dois últimos da tabela, o Bochum não conseguiu vencer em sua visita ao Holstein Kiel e permanece na última posição na classificação.

--- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Werder Bremen 3 - 0

- Sábado:

Hoffenheim - Unión Berlín 0 - 4

Freiburg - Heidenheim 1 - 0

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0 - 0

Mainz - Augsburg 0 - 0

Borussia Dortmund - Stuttgart 1 - 2

B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1 - 1

- Domingo:

Holstein Kiel - Bochum 2 - 2

RB Leipzig - St Pauli 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 46 21 13 7 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 39 21 11 6 4 46 28 18

4. RB Leipzig 36 21 10 6 5 36 29 7

5. Stuttgart 35 21 10 5 6 39 31 8

6. Freiburg 33 21 10 3 8 28 36 -8

7. Mainz 32 21 9 5 7 33 24 9

8. B. Mönchengladbach 31 21 9 4 8 33 31 2

9. Wolfsburg 30 21 8 6 7 43 35 8

10. Werder Bremen 30 21 8 6 7 34 39 -5

11. Borussia Dortmund 29 21 8 5 8 37 36 1

12. Augsburg 27 21 7 6 8 24 35 -11

13. Union Berlin 24 21 6 6 9 20 27 -7

14. St Pauli 21 21 6 3 12 18 24 -6

15. Hoffenheim 18 21 4 6 11 26 44 -18

16. Heidenheim 14 21 4 2 15 25 43 -18

17. Holstein Kiel 13 21 3 4 14 33 54 -21

18. Bochum 11 21 2 5 14 19 46 -27

