Alcaraz vence De Miñaur na final em Roterdã e conquista seu 1º título em quadra coberta

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, conquistou seu primeiro título em quadra coberta em sua primeira final, neste domingo (9) ao vencer o Torneio de Roterdã, batendo na final o australiano Alex de Miñaur (8º) com parciais de 6-4, 3-6 e 6-2.

O ATP 500 de Roterdã é o primeiro título em 2025 do espanhol de 21 anos, que tem em sua galeria 17 troféus já conquistados. O espanhol havia sido eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália há três semanas por Novak Djokovic.

"A cada dia desta semana fui me sentindo melhor, não tinha chegado a 100%... Obrigado à minha equipe por me ajudar. Não digo isso com muita frequência, mas amo vocês", disse Alcaraz à sua equipe, que aplaudia da tribuna.

De Minaur voltou a perder na final na cidade holandesa, após a derrota sofrida para o número 1 do mundo, Jannik Sinner, há um ano.

"Sempre gosto dos jogos contigo, das verdadeiras batalhas. Você voltou a ser bom demais", disse De Miñaur a Alcaraz durante entrega do troféu. "Espero que um dia eu possa receber o troféu do vencedor, fiquei com o de perdedor dois anos consecutivos", acrescentou.

O espanhol começou muito bem, vencendo o primeiro set com autoridade, mas se complicou e perdeu o segundo, o que o fez iniciar o set final mais focado e com mais intensidade.

Mas Alcaraz conseguiu um 'break' e redirecionou o seu jogo, superando o de De Minaur, para conseguir a quebra decisiva que o colocou em 4-2 e o deixou à beira do título.

O espanhol confirmou seu saque e obteve um novo e definitivo ‘break’ contra De Minaur para vencer em uma hora e 53 minutos.

bur-pm/dam/aam