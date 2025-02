Kosovo vota em eleições parlamentares em meio a tensões com a Sérvia

A população do Kosovo votará, neste domingo (9), em uma eleição legislativa na qual o combativo primeiro-ministro, Albin Kurti, busca erradicar a influência da Sérvia, diante de uma oposição que promete fortalecer a economia.

Kurti e seu partido Vetevendosje ("Autodeterminação" ou VV) fizeram campanha para desmantelar o que resta das instituições sérvias no Kosovo, ao mesmo tempo em que expandem o alcance do governo para áreas de maioria sérvia.

"Domingo será um referendo histórico", disse Kurti em um comício na sexta-feira à noite em Pristina, capital do território que se separou da Sérvia em 2008.

A hostilidade entre Kosovo e Sérvia persiste desde a guerra da década de 1990 entre as forças sérvias e os insurgentes albaneses do Kosovo. Belgrado se recusou a reconhecer a declaração de independência do Kosovo.

Desde que chegou ao poder em 2021, Kurti tem buscado implementar uma política de resistência à Sérvia.

Suas iniciativas foram bem recebidas por grande parte da maioria albanesa do Kosovo, e uma das poucas pesquisas disponíveis projeta que o VV pode ganhar cerca de metade dos votos.

A campanha de Kurti insiste que o governo tem mais controle sobre o território do Kosovo do que em qualquer outro momento desde a independência.

O país tem uma população de 1,6 milhão de habitantes e outros 800.000 no exterior, principalmente na Alemanha e na Suíça.

Após o fim da guerra, as instituições governamentais sérvias remanescentes continuaram a fornecer serviços — de saúde a educação — aos sérvios dentro do Kosovo.

Mas Kurti tentou pôr fim a isso no ano passado.

Muitos dos rivais de Kurti, espalhados por cerca de 20 partidos de oposição, concentraram sua campanha na incerteza econômica no Kosovo, um dos países mais pobres da Europa, para onde grande parte de sua população migrou desde 2011.

