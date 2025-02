Nice vence Lens (2-0) e assume 3º lugar na Ligue 1; Dante é homenageado

O Nice conseguiu sua quinta vitória consecutiva ao derrotar o Lens (6º) por 2 a 0, neste sábado (8), pela 21ª rodada da Ligue 1, uma vitória que permite à equipe da Côte d'Azur ocupar o terceiro lugar na classificação provisória.

Gaetan Laborde, aos 10 minutos de pênalti, e Jonathan Clauss no segundo tempo (64') foram os autores dos gols do Nice diante do Lens, que jogou a última meia hora com um homem a menos, devido à expulsão do zagueiro argentino Facundo Medina, que recebeu um segundo cartão amarelo.

Com 37 pontos, o Nice ultrapassa o Monaco na tabela. Ambos estão empatados em pontos, mas o Nice tem melhor saldo de gols, depois de a equipe do Principado ter perdido por 4 a 1 na sexta-feira para o líder PSG (53 pontos).

Antes do duelo Nice-Lens, no estádio Allianz Riviera, o zagueiro brasileiro Dante, de 41 anos, recebeu uma homenagem pelos 300 jogos com a camisa do clube, contando todas as competições.

O Olympique de Marselha, 2º colocado com 40 pontos, fecha a 21ª rodada da Ligue 1 no domingo, com uma visita ao Angers (12º).

