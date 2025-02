Alcaraz vence Pedro Martínez e vai à semifinal do ATP 500 de Roterdã

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP 500 de Roterdã ao vencer com autoridade seu compatriota Pedro Martínez (N.44) nesta sexta-feira (7).

Alcaraz precisou de apenas uma hora e dez minutos para bater Martínez em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.

Seu próximo adversário será o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev (N.10) e o húngaro Hubert Hurkacz (N.21), que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

A outra semifinal já está definida, entre o australiano Alex De Minaur (N.8) e o surpreendente italiano Mattia Bellucci (N.92), que depois de eliminar o russo Daniil Medvedev (N.7) nas oitavas passou pelo grego Stefanos Tsitsipas (N.12) em dois sets (6-4 e 6-2).

chc-bm/pm/an/cb/am