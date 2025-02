Avião cai em avenida em São Paulo e deixa dois mortos e seis feridos

Um avião caiu em uma grande avenida na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (7) e explodiu após atingir um ônibus, deixando dois mortos e seis feridos, disseram as autoridades.

O avião de pequeno porte caiu na zona oeste da cidade por volta das 07h20, horário local.

A aeronave havia decolado minutos antes do aeroporto Campo de Marte, para voos domésticos, com destino a Porto Alegre.

Após cair, se deslocou por centenas de metros e explodiu. O piloto e seu único acompanhante morreram, disse o comandante dos bombeiros de São Paulo, Ronaldo Melo, aos repórteres.

Antes de explodir, atingiu um ônibus que circulava pela avenida, que estava muito movimentada naquele horário, e o veículo também pegou fogo.

Os passageiros do ônibus conseguiram sair e seis ficaram feridos, acrescentou Melo. Os bombeiros controlaram o fogo rapidamente.

Imagens aéreas transmitidas pela imprensa local mostravam uma grande coluna de fumaça subindo da aeronave em chamas.

Trata-se de um modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira.

Ainda não está claro se o avião tentou um pouso de emergência.

Investigadores estão no local "tirando fotografias, entrevistando as pessoas que visualizaram a queda da aeronave" para determinar as circunstâncias do acidente, disse Melo.

