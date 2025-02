PSG e Monaco se enfrentam no Francês pensando na Champipons

O líder Paris Saint-Germain recebe nesta sexta-feira (7) o Monaco (3º), na abertura da 21ª rodada do Campeonato Francês, antes de ambas as equipes iniciarem o mata-mata da Liga dos Campeões.

De fato, os caminhos de monegascos e parisienses poderiam ter se cruzado no playoff de acesso às oitavas de final da Champions, mas o adversário francês do PSG será o Brest.

A cômoda vantagem de 13 pontos do PSG sobre o Monaco tira um pouco da importância do que deveria ser um dos grandes duelos da rodada. Mas, neste momento da temporada, o clássico surge para as duas equipes como um teste para os jogos decisivos que terão pela frente na competição continental.

Dominante na França, mas instável na Europa, o PSG tem como arma a grande fase de Ousmane Dembélé, que vem de dois hat-tricks nos dois últimos jogos, contra Stuttgart e Brest.

O momento goleador de Dembélé o colocou como artilheiro do campeonato com 14 gols, à frente de Mason Greenwood (13), do Olympique de Marselha.

No primeiro turno, no estádio Louis-II, o atacante foi protagonista ao balançar a rede duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Monaco. Antes do playoff contra o Brest, o PSG precisa manter a sequência positiva e evitar um tropeço que gere dúvidas.

Para o time do Principado, a Liga dos Campeões reserva um confronto com o Benfica depois da complicada visita a Paris.

Entre PSG e Monaco na tabela está o Olympique de Marselha (3º), a dez pontos da liderança e longe da luta pelo título, mas não do objetivo de se classificar para a próxima Champions.

A equipe, que vem de vitória em casa sobre o Lyon (3 a 2), fecha a rodada no domingo, em visita ao Angers (12º).

-- Programação da 21ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h00) Nantes - Brest

(17h05) PSG - Monaco

- Sábado:

(13h00) Nice - Lens

(15h00) Lille - Le Havre

(17h05) Saint-Etienne - Rennes

- Domingo:

(11h00) Lyon - Reims

(13h15) Auxerre - Toulouse

Strasbourg - Montpellier

(16h45) Angers - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 20 15 5 0 54 19 35

2. Olympique de Marselha 40 20 12 4 4 43 25 18

3. Monaco 37 20 11 4 5 36 24 12

4. Lille 35 20 9 8 3 33 20 13

5. Nice 34 20 9 7 4 39 26 13

6. Lens 33 20 9 6 5 25 18 7

7. Lyon 30 20 8 6 6 32 26 6

8. Brest 28 20 9 1 10 31 36 -5

9. Strasbourg 27 20 7 6 7 33 32 1

10. Toulouse 26 20 7 5 8 21 22 -1

11. Auxerre 23 20 6 5 9 27 33 -6

12. Angers 23 20 6 5 9 22 29 -7

13. Reims 22 20 5 7 8 26 29 -3

14. Nantes 21 20 4 9 7 24 30 -6

15. Rennes 20 20 6 2 12 27 30 -3

16. Saint-Etienne 18 20 5 3 12 19 43 -24

17. Montpellier 15 20 4 3 13 20 46 -26

18. Le Havre 14 20 4 2 14 15 39 -24

