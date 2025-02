Ferrari campeã das 24 Horas de Le Mans em 1965 é vendida por US$ 36 milhões

A Ferrari que venceu a edição de 1965 das prestigiosas 24 Horas de Le Mans foi vendido por 34,9 milhões de euros (US$ 36,2 milhões ou R$ 209,4 milhões) em um leilão em Paris, conforme anunciou a fabricante italiana nesta quinta-feira (6).

A Ferrari informou que essa é a maior quantia já paga pelo modelo 250 LM, um veículo que, há sessenta anos, garantiu o sexto título consecutivo da Ferrari no circuito do noroeste da França, sendo o último até 2023.

Masten Gregory e Jochen Rindt foram os pilotos do carro, que estava exposto no Museu Motor Speedway de Indianápolis desde 1970, antes de ser colocado à venda pela casa Sotheby's para o North American Racing Team (Nart).

A Ferrari não revelou detalhes sobre a identidade do comprador do 250 LM, do qual foram fabricadas apenas 32 unidades.

O recorde de venda de um carro da Ferrari foi alcançado por um 330 LM/250 GTO de 1962, que foi vendido em Nova York por US$ 51,7 milhões (R$ 299 milhões) em novembro de 2023.

